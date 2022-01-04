В ООН оценили заявление "ядерной пятерки"

"Генеральный секретарь ценит признание ядерными державами необходимости придерживаться своих многосторонних и двусторонних обязательств по нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями, в том числе обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия в части, относящейся к ядерному разоружению", - сказано в заявлении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Напомним, что ранее лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции выступили с совместным заявлением. В нем отмечается, что в ядерной войне не может быть победителей, а ядерные вооружения - пока они продолжают существовать - должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.