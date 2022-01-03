В Дании предрекли окончание пандемии коронавируса

Тира Гроув Краузе, технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании, прогнозирует завершение пандемии коронавируса благодаря распространению омикрон-штамма. Эксперт высказала свое мнение в эфире датского телеканала TV 2.
Она считает, что повышенная контагиозность вируса спровоцирует массовое его распространение, но при этом болезнь будет протекать намного мягче и в итоге даст коллективный иммунитет населению.
Краузе отметила, что тяжелое течение болезни из-за омикрон-штамма вдвое меньше, чем у штамма дельта.
«Распространение омикрон-штамма достигнет пика в конце января, а в феврале мы уже увидим снижение инфекционного давления и снижение нагрузки на службу здравоохранения. Но мы должны приложить усилия в январе, потому что это будет тяжелое время», - объяснила Тира Гроув.
Штамм «омикрон» оказался на 75% менее смертоносным, если сравнивать его с «дельтой» и другими вариантами коронавируса. Об этом заявили ученые из Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и специалисты из Университета Претории.