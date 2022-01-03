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25 минут назад

В Дании предрекли окончание пандемии COVID благодаря "омикрону"

Тира Гроув Краузе, технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании, прогнозирует завершение пандемии коронавируса благодаря распространению омикрон-штамма. Эксперт высказала свое мнение в эфире датского телеканала TV 2.

В Дании предрекли окончание пандемии коронавируса
Фото: ReutersReuters

Она считает, что повышенная контагиозность вируса спровоцирует массовое его распространение, но при этом болезнь будет протекать намного мягче и в итоге даст коллективный иммунитет населению.

Предсказана судьба коронавируса в 2022 году

Краузе отметила, что тяжелое течение болезни из-за омикрон-штамма вдвое меньше, чем у штамма дельта.

«Распространение омикрон-штамма достигнет пика в конце января, а в феврале мы уже увидим снижение инфекционного давления и снижение нагрузки на службу здравоохранения. Но мы должны приложить усилия в январе, потому что это будет тяжелое время», - объяснила Тира Гроув.

Штамм «омикрон» оказался на 75% менее смертоносным, если сравнивать его с «дельтой» и другими вариантами коронавируса. Об этом заявили ученые из Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и специалисты из Университета Претории.

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