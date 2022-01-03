В Дании предрекли окончание пандемии коронавируса

«Распространение омикрон-штамма достигнет пика в конце января, а в феврале мы уже увидим снижение инфекционного давления и снижение нагрузки на службу здравоохранения. Но мы должны приложить усилия в январе, потому что это будет тяжелое время», - объяснила Тира Гроув.