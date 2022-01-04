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1 час назад

Страны НАТО собираются на экстренное совещание из-за России

Главы министерств иностранных дел (МИД) НАТО обсудят требования России по безопасности Европы на экстренной видеоконференции. Переговоры пройдут 7 января, сообщили в альянсе.

«В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО. Они обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и более широкие вопросы европейской безопасности», — сообщила в Twitter представитель НАТО Оана Лунгеску.

В МИД РФ предложили странам НАТО соглашение о мерах обеспечения безопасности. Россия предложила участникам договора не рассматривать друг друга как противников и не проводить военные учения с отработкой сценариев использования ядерного оружия. Также Москва хочет, чтобы НАТО не расширялась на восток и не включала в состав Украину, передает RT.

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал требования России о нерасширении альянса на восток Европы неприемлемыми. 10 января между Россией и США пройдут переговоры по безопасности, сообщает «Национальная служба новостей».

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