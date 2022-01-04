Страны НАТО собираются на экстренное совещание из-за России

«В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО. Они обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и более широкие вопросы европейской безопасности», — сообщила в Twitter представитель НАТО Оана Лунгеску.

В МИД РФ предложили странам НАТО соглашение о мерах обеспечения безопасности. Россия предложила участникам договора не рассматривать друг друга как противников и не проводить военные учения с отработкой сценариев использования ядерного оружия. Также Москва хочет, чтобы НАТО не расширялась на восток и не включала в состав Украину, передает RT.