Эстония сочла Россию «реальной угрозой» для Европы

Безопасность Европейского континента находится в «реальной опасности» из-за «восточного соседа ЕС», заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет. Он добавил, что стране больше не нужно «отстаивать себя в одиночестве», потому что теперь у неё есть «сильные союзники». Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Фото: NATO Battlegroup Estonia / Facebook NATO Battlegroup Estonia / Facebook

Восточный сосед Европейского союза не хочет жить сам и позволять другим жить в мире и демократии. Другие страны для него — это просто территории, которые представляют ценность для завоевания, — рассказал Лаанет.

Заявление было сделано на церемонии памяти павших в войне за независимость и в честь 102-й годовщины заключения перемирия между Эстонской Республикой и Советской Россией.