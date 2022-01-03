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1 час назад

Эстония назвала Россию «реальной угрозой» для Европы

Безопасность Европейского континента находится в «реальной опасности» из-за «восточного соседа ЕС», заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет. Он добавил, что стране больше не нужно «отстаивать себя в одиночестве», потому что теперь у неё есть «сильные союзники». Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Эстония сочла Россию «реальной угрозой» для Европы
Фото: NATO Battlegroup Estonia / FacebookNATO Battlegroup Estonia / Facebook

Восточный сосед Европейского союза не хочет жить сам и позволять другим жить в мире и демократии. Другие страны для него — это просто территории, которые представляют ценность для завоевания, — рассказал Лаанет.

Заявление было сделано на церемонии памяти павших в войне за независимость и в честь 102-й годовщины заключения перемирия между Эстонской Республикой и Советской Россией.

Ранее сообщалось, что британских солдат НАТО в Эстонии на границе с Россией попросили изображать бурную деятельность. Столь странный приказ поступил в связи с прибытием на военную базу проверяющего адмирала из Великобритании Тони Радакина. СМИ сообщили, что подобные приказы в британской армии не редкость. При этом сами солдаты отмечают, что такие приказы сбивают с толку, так как не несут практического характера.

В мире,Конфликты,НАТО,ЕС,
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