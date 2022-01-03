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40 минут назад

Самолет Байдена попал в снежную бурю

Президент США Джо Байден проводил новогодние праздники в штате Дэлавэр, а когда возвращался в Вашингтон, то его самолет попал в сильнейшую бурю.

Согласно видеозаписи, опубликованной пресс-пулом Белого дома в Twitter, по прибытии на авиабазу Эндрюс борт главы страны застала сильная метель.

После приземления Байдену еще около 30 минут пришлось находиться внутри самолета в ожидании, пока полоса будет в достаточной степени расчищена от снега, передает РИА «Новости».

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Президент спустился с трапа слегка покачиваясь под воздействием мощных порывов ветра, а после чего сел в ожидавший его автомобиль и уехал.

Ранее сообщалось, что из-за мощного снегопада в Вашингтоне, который случился впервые за нынешнюю зиму, закрыты офисы федеральных организаций, временно не работают школы, а в Белом доме из-за бурана отменили брифинг.

В мире,Видео,Джозеф Байден,РИА Новости,
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