Самолет Байдена попал в снежную бурю

Президент США Джо Байден проводил новогодние праздники в штате Дэлавэр, а когда возвращался в Вашингтон, то его самолет попал в сильнейшую бурю.

Согласно видеозаписи, опубликованной пресс-пулом Белого дома в Twitter, по прибытии на авиабазу Эндрюс борт главы страны застала сильная метель.

После приземления Байдену еще около 30 минут пришлось находиться внутри самолета в ожидании, пока полоса будет в достаточной степени расчищена от снега, передает РИА «Новости».

Президент спустился с трапа слегка покачиваясь под воздействием мощных порывов ветра, а после чего сел в ожидавший его автомобиль и уехал.