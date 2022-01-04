США объяснили необходимость в ядерном оружии

«Мы сохраняем ядерное оружие не ради войн и побед. Оно нужно для сохранения мира и стабильности в мире, где другие могут попытаться применить силу или, по крайней мере, угрожать ее применением, особенно угрожать нанесением ядерного удара, чтобы подорвать ценности, безопасность и суверенитет Соединенных Штатов и их союзников и партнеров», — отметил он.