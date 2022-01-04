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51 минуту назад

США объяснили необходимость в ядерном оружии

Представитель Госдепартамента объяснил необходимость в сохранении США ядерного оружия. Об этом он рассказал изданию Politico.

США объяснили необходимость в ядерном оружии
Фото: Министерство обороны РФ/ ТАССМинистерство обороны РФ/ ТАСС

«Мы сохраняем ядерное оружие не ради войн и побед. Оно нужно для сохранения мира и стабильности в мире, где другие могут попытаться применить силу или, по крайней мере, угрожать ее применением, особенно угрожать нанесением ядерного удара, чтобы подорвать ценности, безопасность и суверенитет Соединенных Штатов и их союзников и партнеров», — отметил он.

3 января лидеры стран так называемой ядерной «пятерки» — России, Китая, США, Великобритании и Франции — выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем. «Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено... В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — говорится в совместном заявлении, подготовленном по инициативе Москвы.

Позднее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва рассчитывает на снижение уровня международной напряженности благодаря этому заявлению.

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