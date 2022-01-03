Украинский депутат поздравил с Новым годом на фоне обращения Путина

Украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виталий Градинар опубликовал поздравление с Новым годом и свое фото на фоне обращения президента РФ Владимира Путина. Внимание на это обратил «Одесский курьер».

Фото: facebook.com facebook.com

В своем посте Градинар пожелал всем «мира и благополучия».

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«Одесский курьер» отмечет, что у депутата много совместных фотографий с главой политсовета его партии Виктором Медведчуком, находящимся под домашним арестом по делу о госизмене. Градинар критиковал решение Украины не использовать российскую вакцину от коронавируса, а на выборах мэра Одессы поддерживал пророссийского кандидата, подчеркивает издание.

Экс-игрока пермского «Амкара» и юношеской сборной Украины Олега Мищенко ранее раскритиковали из-за видео, на котором он смотрит новогоднее обращение Путина.

Мищенко опубликовал в своем закрытом Instagram-аккаунте видео с обращением Путина, адресованное бывшим одноклубникам из «Амкара».

«С Новым годом, братья!» - так он подписал ролик.