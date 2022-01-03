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9 минут назад

«Им помогают белорусы»: в Польше заявили о попытке мигрантов пересечь границу

В погранслужбе Польши заявили о напряженной обстановке на польско-белорусской границе и обвинили белорусов в помощи нелегальным мигрантам.

В Польше заявили о попытке мигрантов пересечь границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление сделала пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская, передает РИА «Новости».

«Мы постоянно наблюдаем, что границу пытаются пересекать агрессивные лица. Этим иностранцам все время помогают белорусские службы», - сказала она.

По ее утверждению, белорусские солдаты и пограничники поддерживают напряжение на границе. Он якобы «бросали камни или резали колючую проволоку даже тогда, когда там не было иностранцев».

Появилось видео стрельбы на польско-белорусской границе

По словам Михальской, число попыток нелегального пересечения границы в 2021 году выросло в сотни раз.

«В минувшем году на этом участке границы мы задержали 2800 нелегальных мигрантов, а год назад – 122», - рассказала она.

Михальская напомнила, что скоро Польша начнет строительство на границе с Белоруссией инженерного заграждения ценой около 375 тысяч долларов.

Накануне погранслужбы Польши заявили о прибытии очередной группы мигрантов с территории Белоруссии.

В мире,РИА Новости,
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