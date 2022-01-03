«Жаль, что Петя не сидит»: Порошенко сравнили с собакой Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фото с собаками и рассказал о первой тренировке в новом году. Подписчики Зеленского решили, что одну из его собак назвали Петей в честь Петра Порошенко.
«Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра! #ЗдороваяУкраина», - написал Зеленский.
«Петя Порошенко?» - спросила в комментариях к посту @vredina_670.
«Петр Алексеевич, что с ним стало…» - написал @godfather_007.
«Жаль, что Петя не сидит», - отметил @yurii_smirnov.
«Лучше б вы не про Петю думали, а как сделать лучше жизнь тех, кто за вас голосовал. Пока вы и ваша «псевдо-команда-слуг народа» делаете все в миллион раз хуже, чем делал тот же ваш Петя», - отметил @sv5903.
«Петя не спит, Петя в Польше сейчас «решает» и скоро приедет поговорить», - написал @_platon_petrovich_.
Последний комментарий касается дипломатического турне, в которое отправился экс-президент Украины. Сообщалось, что Порошенко планирует провести серию встреч в Турции и Польше и примет участие в международной конференции по теме «Россия - Украина - НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге».