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33 минуты назад

«Жаль, что Петя не сидит»: Порошенко сравнили с собакой Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фото с собаками и рассказал о первой тренировке в новом году. Подписчики Зеленского решили, что одну из его собак назвали Петей в честь Петра Порошенко.

«Жаль, что Петя не сидит»: Порошенко сравнили с собакой Зеленского
Фото: InstagramInstagram

«Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра! #ЗдороваяУкраина», - написал Зеленский.

«Петя Порошенко?» - спросила в комментариях к посту @vredina_670.

«Петр Алексеевич, что с ним стало…» - написал @godfather_007.

«Жаль, что Петя не сидит», - отметил @yurii_smirnov.

«Лучше б вы не про Петю думали, а как сделать лучше жизнь тех, кто за вас голосовал. Пока вы и ваша «псевдо-команда-слуг народа» делаете все в миллион раз хуже, чем делал тот же ваш Петя», - отметил @sv5903.

«Петя не спит, Петя в Польше сейчас «решает» и скоро приедет поговорить», - написал @_platon_petrovich_.

Последний комментарий касается дипломатического турне, в которое отправился экс-президент Украины. Сообщалось, что Порошенко планирует провести серию встреч в Турции и Польше и примет участие в международной конференции по теме «Россия - Украина - НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге».

В мире,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,НАТО,
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