«Жаль, что Петя не сидит»: Порошенко сравнили с собакой Зеленского

«Петя Порошенко?» - спросила в комментариях к посту @vredina_670.



«Петр Алексеевич, что с ним стало…» - написал @godfather_007.



«Жаль, что Петя не сидит», - отметил @yurii_smirnov.



«Лучше б вы не про Петю думали, а как сделать лучше жизнь тех, кто за вас голосовал. Пока вы и ваша «псевдо-команда-слуг народа» делаете все в миллион раз хуже, чем делал тот же ваш Петя», - отметил @sv5903.



«Петя не спит, Петя в Польше сейчас «решает» и скоро приедет поговорить», - написал @_platon_petrovich_.