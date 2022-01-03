В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
37 минут назад

Алек Болдуин пожаловался на «океаны негатива» после смертельного инцидента на съемочной площадке

Актер Алек Болдуин рассказал об «океанах негатива» после того как он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке.

Артист опубликовал ролик в Instagram, поделившись переживаниями после смертельного инцидента.

Он поблагодарил фанатов, которые поддержали его после гибели Хатчинс – «худшей ситуации, которая когда-либо случалась» с ним.

«Людей, которые были добросердечны и внимательны ко мне, было намного больше тех, для кого смерть Галины Хатчинс была поводом выплеснуть злость», - сказал Болдуин.

Болдуин сказал, что надеется на тщательное расследование трагической смерти Хатчинс и «хочет правды».

По его словам, он испытал сильный стресс и много общался с различными духовными наставниками, чтобы преодолеть «океаны негатива».

Минувшей осенью на съемочной площадке фильма «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, который был заряжен боевыми патронами, и убил 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс.

Ранее сообщалось, что Алек Болдуин и его жена задержаны полицией во время прогулки в парке.

В мире,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители