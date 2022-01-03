Актер Алек Болдуин рассказал об «океанах негатива» после того как он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке.

Артист опубликовал ролик в Instagram, поделившись переживаниями после смертельного инцидента.

Он поблагодарил фанатов, которые поддержали его после гибели Хатчинс – «худшей ситуации, которая когда-либо случалась» с ним.

«Людей, которые были добросердечны и внимательны ко мне, было намного больше тех, для кого смерть Галины Хатчинс была поводом выплеснуть злость», - сказал Болдуин.

Болдуин сказал, что надеется на тщательное расследование трагической смерти Хатчинс и «хочет правды».

По его словам, он испытал сильный стресс и много общался с различными духовными наставниками, чтобы преодолеть «океаны негатива».

Минувшей осенью на съемочной площадке фильма «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, который был заряжен боевыми патронами, и убил 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс.