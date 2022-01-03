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1 час назад

Американцы раскритиковали Байдена за новогоднее поздравление

Пользователи Twitter составили список жалоб под новогодним постом президента США Джо Байдена.

«В 2022 году мы продолжим строить лучшую Америку», — написал Байден, опубликовав фотографию с женой Джилл на фоне фейерверков.

Joe Biden/Twitter

Между тем граждане воспользовались твитом, чтобы пожаловаться главе государства на жизнь. Так, подписчики стали призывать президента США погасить кредиты, предоставленные студентам на обучение. Другие поиронизировали над внешней политикой президента. Читатель Michael Malice даже попросил «не делать в штаны» перед другими мировыми лидерами.

Европейцев восхитила новогодняя речь Путина

Кроме того, часть подписчиков выразили негодование по поводу антикоронавирусной политики в США, попросив, в частности, предоставить гражданам бесплатные тесты на COVID-19 и увеличить их количество в стране. Один из комментаторов написал: «Никаких толчков, никакого восстания, никакого мошенничества, никаких злобных твитов, просто старые добрые Джо и Джилл снова заставляют Америку гордиться». Также пользователи, использовав фотошоп, заменили салюты на снимке кадром ядерного взрыва.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена обновил антирекорд. Опрос показал, что президента не одобряют 55% граждан страны.

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