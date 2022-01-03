Украинскую бронетехнику заметили в жилых районах рядом с Донбассом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заметила размещение украинской бронетехники в жилых районах села Новозвановка, находящегося под контролем Киева, у линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости.

Фото: Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade / Reuters Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade / Reuters

По заявлению пресс-службы милиции, размещение военной техники в населенных пунктах происходит в нарушение третьего пункта дополнительных мер по перемирию. Бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Новозвановки зафиксировала разведка ЛНР.

Пресс-служба добавила, что подразделения Народной милиции ЛНР ведут постоянное наблюдение за противником и готовы по приказу командования «оперативно реагировать на изменения обстановки».