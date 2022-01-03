Европейских политиков обидел формат переговоров Путина и Байдена

Авторы немецкой газеты Der Tagesspiegel рассказали, что пока лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден «обсуждают по телефону Украину и гарантии безопасности, европейцы чувствуют себя обделенными». В статье подчеркивается, что европейские политики «не хотят быть сторонними наблюдателями».

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Во время недавних переговоров с Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

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Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

Der Tagesspiegel отмечает, что перед Новым годом Путин снова позвонил Байдену, это был второй телефонный разговор между главами государств за месяц. 9 и 10 января российские дипломаты планируют встретиться с американцами в Женеве, затем с представителями НАТО и ОБСЕ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Россия потребовала от США и НАТО гарантий безопасности с «совершенно неприемлемыми условиями».

«Впервые россияне изложили свою повестку дня в письменной форме, в форме настоящего договора. Такого никогда не было. Только победители делают это: сказать то-то и то-то - это мои условия», - заявил он.

По его словам, переговоры России и НАТО, которые начнутся в январе, будут касаться не только Украины и расширения альянса, но и «всех нарушений Заключительного акта Хельсинкского совещания» (в нем европейским странам гарантировались неизменность границ и территориальная целостность).

Также Боррель подчеркнул, что Москва не может говорить о безопасности в Европе только с Америкой. По его мнению, такие переговоры имеют смысл только в том случае, если они проходят в тесной координации с ЕС и при его участии, и «Ялты-2» быть не может».