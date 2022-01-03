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53 минуты назад

Композитор «Улицы Сезам» умер в возрасте 82 лет

Американский композитор Стивен Дж. Лоуренс, писавший музыку для «Улицы Сезам», скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на супругу музыканта Кантор Кэти Лоуренс.

Умер композитор «Улицы Сезам»
Фото: variety.comvariety.com

Композитор умер в больнице в Нью-Джерси.

Стивен Дж. Лоуренс 30 лет писал музыку к детской телепередаче «Улица Сезам». Он создал более трехсот песен и получил за них три премии «Эмми».

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Также Стивен Дж. Лоуренс создал саундтреки для фильмов «Рано или поздно», «Бей в барабан медленно», «Лето любви» и мюзикла «Повесть о Кролике Питере».

До конца жизни Лоуренс работал музыкальным руководителем в синагоге города Стэмфорд.

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