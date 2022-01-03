Умер композитор «Улицы Сезам»

Американский композитор Стивен Дж. Лоуренс, писавший музыку для «Улицы Сезам», скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на супругу музыканта Кантор Кэти Лоуренс.

Фото: variety.com variety.com

Композитор умер в больнице в Нью-Джерси.

Стивен Дж. Лоуренс 30 лет писал музыку к детской телепередаче «Улица Сезам». Он создал более трехсот песен и получил за них три премии «Эмми».

Также Стивен Дж. Лоуренс создал саундтреки для фильмов «Рано или поздно», «Бей в барабан медленно», «Лето любви» и мюзикла «Повесть о Кролике Питере».