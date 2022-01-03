Срочник расстрелял сослуживцев в Азербайджане

В Азербайджане задержали солдата-пограничника, который накануне расстрелял из автомата трех сослуживцев. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

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«Он был найден и задержан 3 января около 00:30 часов на территории села Малхелеф Лачинского района…», - сказано в сообщении.

Инцидент произошел 2 января, около шести вечера, в пограничном подразделении «Губадлы». Срочник, младший сержант Эльхан Эвезли открыл огонь из служебного оружия по сослуживцам.

Он убил трех человек, бросил оружие и скрылся с места происшествия.

Погибли трое военнослужащих - старший лейтенант Юсиф Исмаилов, младший прапорщик Амил Джалилзаде и младший прапорщик Рафаил Ибрагимов.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело.