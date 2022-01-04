Кипр ввел обязательные ПЦР-тесты в стране вылета для всех авиапассажиров

Кипр ввел на 12-дневный период начиная с наступившего вторника норму, обязывающую каждого авиапассажира, следующего на остров, проходить ПЦР-тест в стране вылета вдобавок к обязательной сдаче молекулярного диагностического анализа в кипрском аэропорту. Такое решение еще 29 декабря принял кабинет министров островного государства в рамках целого комплекса мер, призванных воспрепятствовать сверхбыстрому распространению на острове омикрон-штамма коронавируса.

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Как заявил тогда министр здравоохранения Михалис Хаджипанделас, "с 4 по 15 января 2022 года все пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, должны пройти лабораторное ПЦР-обследование на протяжении 48 часов до вылета".

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Глава Минздрава также напомнил, что и "по прибытии [на Кипр] все пассажиры, вне зависимости от того, были ли они вакцинированы ранее, проходят лабораторный ПЦР-тест, а расходы на его оплату несет сам пассажир".

Цены на диагностические услуги в двух воздушных гаванях острова отличаются на €4: в аэропорту Ларнаки ПЦР-тест стоит €15, а в воздушных воротах Пафоса - €19.

На фоне распространения омикрон-штамма в греческой части острова в течение пяти дней кряду - с 27 по 31 декабря - фиксировались антирекорды суточного прироста инфицированных, последним из которых были 5 048 зараженных лиц в последний день минувшего года. В понедельник, 3 января, было выявлено лишь ненамного меньше новых носителей вируса - 5 024 - по итогам 164 358 диагностических анализов, таким образом доля инфицированных от числа сдавших тесты составляет сейчас 3,06%. В этот же день на юге Кипра от ковида умерли двое человек. Общее количество случаев заражения с самого начала пандемии достигло на юге Кипра 177 721, а число жертв вызываемой коронавирусом болезни - 641.