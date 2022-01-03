Боевики напали на военный автобус в Сирии

Пятеро сирийских военнослужащих погибли и 20 пострадали после нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России ) на военный автобус, передает государственное телевидение САР.

Источник сообщил, что атака произошла вечером в воскресенье, «военный автобус подвергся ракетной атаке на территории примерно в 50 километрах к востоку от третьей станции в сирийской пустыне (Бадия), которую совершила группа террористов», передает РИА «Новости».