Портал «Обозреватель» рассказал о разгоревшемся в соцсетях скандале из-за новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского. Появившаяся в ролике старший сержант Наталья Борисовская рассказала, что ее вынудили сняться в ролике, хотя она не поддерживает Зеленского.
Борисовская получила известность на Украине благодаря уходу в армию в 20-летнем возрасте. С августа 2014 она участвовала в конфликте Украины с ДНР и ЛНР, командовала отделением разведки и «даже сыграла свадьбу на передовой».
В новогоднем поздравлении Зеленского Борисовская оказалась вместе с другими «украинцами, отличившимися общественно важной деятельностью, незаурядными достижениями и показавшими исключительные результаты».
После выхода ролика сержанта начала критиковать в соцсетях, грозить отписками и обвинять в предательстве Петра Порошенко, которого она поддерживала ранее.
«Бог вас накажет за продажность… <…> Как вам там у Зеленского, хорошо смаковалось, не поперхнулись?» - такие комментарии начала получать Борисовская.
В итоге она ответила, что была вынуждена сняться в ролике.
«Была, есть и буду против Зе. «Друзья» удаляются, ой, как неудобно)). Если нет понимания, что я действующая военная, и то было распоряжение, ну что сказать, что-то избирательно вы «молитесь за божьих коровок», - написала она.
Ее слова подтвердил командир украинского подразделения снайперов Сергей Варакин.
«Для людей с очень маленьким мозгом или далеких от армии: приказы никто не собирался нарушать, поэтому и попала она на то мероприятие, как и многие из тех, кто там был», - заявил он.