Названы последствия бесконтрольной исламизации Европы

Если Европа не возьмет под контроль исламизацию региона, в странах могут появиться мини-государства, которые возьмут под контроль политическую жизнь ЕС, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что выгоду от этого процесса получат радикальные фонды, в том числе, спонсируемые террористическими организациями.

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Выгоду от этого получат и простые мусульмане, уверен Марков. По его словам, общественные институты все больше приспосабливаются к их образу жизни, ценностям и традициям. Данный процесс интересен и исламским государствам, поскольку вынуждает Европу к более активному сотрудничеству. Все это в сумме, как считает эксперт, может привести к изменению политической картины всего региона.

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Исламская Европа

«При этом, государства не являются организаторами этого явление. А вот исламистские фонды — да. И, конечно, одни из главных выгодополучателей процесса — террористические организации, которые, откровенно говоря, нередко бывают связаны с подобными фондами», — считает Марков.

Большой ошибкой Евросоюза политолог считает отказ идти по российскому пути, который, по его словам, предполагает вмешательство государства в дела религии. Западный подход заключается в том, что религия — элемент гражданского общества, на который власти не имеют права оказывать влияние. Это приводит к тому, что власть в исламских общинах Европы оказывается в руках радикалов, уверен Марков.

«А вот радикалы уже, наоборот, активно вмешиваются в дела государства. Как пример — если не будет государственной власти в небольших городах, селах, то власть там быстро захватят мафиозные группировки. И исламистские организации здесь выступают их аналогом. В общинах они захватили власть уже давно, Европа начала это понимать и в последнее время пытается как-то выйти из этой ситуации, но не получается — мешает идеология, приходится действовать буквально в тайне от самих себя, в результате чего не удается выработать внятную концепцию», — объяснил политолог.

Россия, по его словам, училась верно выстраивать отношения с религиозными организациями на собственном, в том числе, и негативном примере. Марков напомнил, что та же ситуация, которая наблюдается сейчас в Европе, когда-то была на Северном Кавказе и в некоторых других республиках, где молодые имамы захватывали власть в общинах.

«Конец этому положил президент России Владимир Путин. Теперь все подобные организации являются государственно ориентированными. В Европе же, по сути, это огромная машина по производству радикализма. Предположу, что, если им не удастся взять эту ситуацию под контроль, получится пример Македонии, где во многом политически доминирует албанская община, во многом определяющая характер государства», — сказал Марков.

Политолог уверен, если ничего не делать, в Европе начнут появляться исламские анклавы, мини-государства, а районы крупных городов будут полностью исламизированы.