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22 минуты назад

Министр обороны США сдал положительный тест на COVID-19

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Министр обороны США заразился коронавирусом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У меня диагностирован положительный результат на коронавирусную инфекцию COVID-19. Я запросил тест сегодня после проявления симптомов во время нахождения в отпуске дома», - приводит слова министра американское военное ведомство.

Ллойд сообщает, что останется на карантине дома в ближайшие пять дней согласно этим указаниям. Также он говорит, что вакцины работают и останутся военным медицинским требованием для работы оборонного ведомства.

«Мои симптомы не ярко выражены и я следую указаниям лечащего врача», - говорится на сайте Минобороны США.

Он подчеркнул, что продолжит поддерживать каждого способного на повторную вакцинацию.

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