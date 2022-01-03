Министр обороны США заразился коронавирусом

«У меня диагностирован положительный результат на коронавирусную инфекцию COVID-19. Я запросил тест сегодня после проявления симптомов во время нахождения в отпуске дома», - приводит слова министра американское военное ведомство .

Ллойд сообщает, что останется на карантине дома в ближайшие пять дней согласно этим указаниям. Также он говорит, что вакцины работают и останутся военным медицинским требованием для работы оборонного ведомства.