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1 час назад

В Венгрии призвали создать Европу «до Японского моря»

Венгерский аналитик Матьяш Кохан заявил, что вместо холодной войны Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Россией. Тем более российский президент Владимир Путин создаёт государство европейского образца, отметил он в статье, опубликованной изданием Ungarn Heute.

В Венгрии призвали создать Европу «до Японского моря»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тот, кто съездит во Владивосток, убедятся, что Европа заканчивается не в Восточной Польше, а у берегов Японского моря, — указал автор публикации.

По его мнению, стремление западных держав противостоять одновременно и России, и Китаю является «абсурдным». Кохан призвал западных лидеров вступить в диалог с Россией и уменьшить зависимость от Китая, что позволит не «вести холодную войну на два фронта».

Ранее стало известно, что НАТО может рассмотреть вариант исключения балтийских стран из объединения для сохранения хороших отношений с Россией после обсуждения гарантий безопасности в Европе, полагает американский политолог Дэвид Пайн. По его словам, хотя ранее Вашингтон назвал требования Москвы неприемлемыми, Белый дом может пойти и на такой шаг.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
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