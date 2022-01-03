В Венгрии призвали создать Европу «до Японского моря»

Венгерский аналитик Матьяш Кохан заявил, что вместо холодной войны Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Россией. Тем более российский президент Владимир Путин создаёт государство европейского образца, отметил он в статье, опубликованной изданием Ungarn Heute.

Тот, кто съездит во Владивосток, убедятся, что Европа заканчивается не в Восточной Польше, а у берегов Японского моря, — указал автор публикации.

По его мнению, стремление западных держав противостоять одновременно и России, и Китаю является «абсурдным». Кохан призвал западных лидеров вступить в диалог с Россией и уменьшить зависимость от Китая, что позволит не «вести холодную войну на два фронта».