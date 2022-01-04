Стало известно об истинном отношении Байдена к Зеленскому

Президент США Джо Байден продемонстрировал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное для того время телефонного разговора. Такое мнение высказал заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин.

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Как отметил журналист, Байден и Зеленский разговаривали по телефону около 23 часов по киевскому времени. В это время в Вашингтоне было примерно 16 часов.

Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома, — отметил Минин.

Разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным тоже состоялся в ночь на 31 декабря, однако украинский журналист считает, что это другая ситуация, поскольку инициатором общения стала Москва, а в случае с Зеленским созвониться предложили в Белом доме. Минин также отметил, что принцип «ничего об Украине без Украины» был соблюдён, «но как-то не очень спешно».