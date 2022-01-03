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40 минут назад

Байден пообещал Зеленскому ответить России в случае вторжения

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Америка и союзники решительно ответят, если Россия решит вторгнуться на Украину. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Байден пообещал Зеленскому ответить на «вторжение» России
Фото: ТАССТАСС

«Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину», — отмечается в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Она также сообщила, что главы государств выразили поддержку дипломатическому разрешению ситуации, в том числе через контакты с НАТО и ОБСЕ.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден провели телефонный разговор. Стороны обсуждали предложения по гарантиям безопасности. Помимо прочего, Байден заявил, что Россия столкнется с серьезными санкциями, если начнет войну с Украиной, передает The Wall Street Journal. При этом, по словам директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулик, разговор Байдена с Путиным без консультации Киева означает, что Вашингтон не видит в Украине надежного партнера.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ОБСЕ,Wall Street Journal,
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