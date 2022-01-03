Байден пообещал Зеленскому ответить на «вторжение» России

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Америка и союзники решительно ответят, если Россия решит вторгнуться на Украину. Об этом говорится на сайте Белого дома.

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«Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину», — отмечается в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Она также сообщила, что главы государств выразили поддержку дипломатическому разрешению ситуации, в том числе через контакты с НАТО и ОБСЕ.