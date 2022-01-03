Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Байден и Зеленский обсудили по телефону предстоящие контакты с РФ в сфере безопасности - Белый дом.

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Байден заявил Зеленскому о готовности США и их союзников к ответным мерам в отношении РФ в случае ее "вторжения" на Украину - Белый дом.

Байден в телефонной беседе заявил Зеленскому о поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины - Белый дом.

Ранее назвал основные направления госполитики на 2022 год. Среди них он назвал вакцинацию от коронавируса, борьбу с олигархами и коррупцией, продолжение судебной реформы.