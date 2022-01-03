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22 минуты назад

Произошел скандал с сержантом ВСУ вокруг новогоднего поздравления Зеленского

Участница новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского сержант ВСУ Наталья Борисовская заявила, что посетила мероприятие лишь потому, что не могла ослушаться приказа. Об этом сообщает портал Страна.UA со ссылкой на соцсети.

Сержант ВСУ объяснила участие в поздравлении Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Борисовская заявила, что сама она против Зеленского. Заявление было сделано, после того, как на сержанта обрушилась волна критики, когда ее увидели в массовке во время новогоднего поздравления Зеленского.

"Была, есть и буду против Зе... Я действующая военная и это было распоряжение", - объяснилась перед подписчиками Борисовская.

Такую версию позже подтвердил командир подразделения снайперов Сергей Варакин.

"Приказы никто не собирался нарушать, поэтому и попала она на мероприятие, как и многие из тех, кто там был", - написал Варакин на странице своего профиля в Facebook.

Ранее сообщалось, что украинцев рассмешил "бронелифчик" министра обороны страны. Пользователи высмеяли внешний вид министра обороны страны Алексея Резникова. Им не понравилось, как на нем сидит костюм.

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