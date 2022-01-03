В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
54 минуты назад

Премьер Судана подал в отставку

Премьер Судана Абдалла Хамдук объявил об отставке. Об этом сообщил телеканал Aljazeera. Хамдук заявил в телевизионном выступлении, что переходное правительство решило все проблемы, с которыми оно столкнулось, и что оно выполнило Джубское соглашение, которое способствовало прекращению огня и предоставлению убежища перемещенным лицам. Он также рассказал о достижениях правительства, имея в виду расширение свобод и исключение Судана из списка стран, спонсирующих терроризм.

Премьер Судана подал в отставку
Фото: ReutersReuters

"После переворота 25 ноября мы подписали соглашение с военным [компонентом], чтобы сохранить достижения", - заключил он, добавив, что между сторонами на этапе переходного периода возникли серьезные "конфликты и противоречия".

Суверенный совет Судана назначил Хамдука премьер-министром 20 августа 2019 года. В марте 2020 года на главу правительства было совершено покушение.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане продолжали оставаться напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре 2020 года. 25 октября военные в Судане захватили четырех министров — были задержаны министры связи, информации, финансов, промышленности; губернатор города и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Кроме того, в Хартуме группа военных захватила премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, он помещен под домашний арест.

Последние новости
В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители