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56 минут назад

Неизвестные совершили покушение на премьера Гаити возле храма

Неизвестные совершили покушение на премьер-министра Гаити Ариэля Анри, однако оно оказалось неудачным, политик не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Телесур».

Неизвестные совершили покушение на премьера Гаити
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что покушение произошло возле храма в городе Гонаив на севера страны во время празднований в честь 218-летия независимости республики. Раздалось несколько выстрелов, охрана отвела премьера в безопасное место.

Один человек погиб во время стрельбы, несколько было ранено. Некоторые торжественные мероприятия на Гаити были отменены.

В ноябре крупнейшая вооруженная банда вознамерилась свергнуть премьер-министра Ариэля Анри и обещает привести угрозы в действие, если политик не согласится добровольно подать в отставку.

Главарь формирования Джимми Шеризье заявил, что готов отстранить от власти Анри даже ценой крови, добавив, что банда требует ухода не конкретно премьер-министра, а тех пяти процентов людей у власти, которые удерживают 95 процентов богатств страны.

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