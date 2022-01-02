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1 час назад

В Британии назвали РФ в числе стран, стоящих за кибератакой на Минобороны

Британский отставной маршал авиации Эдвард Стрингер предположил, что атаку на компьютеры академии Минобороны в марте прошлого года могла совершить одна из стран — Россия, Китай, Иран или КНДР. Об этом Стрингер, который руководил академией в 2018–2021 годах, рассказал в интервью телеканалу Sky News. При этом злоумышленникам не удалось получить доступ к информации, представляющей значительную ценность.

В Великобритании обвинили Россию в кибератаке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Любая из них (Россия, КНР, КНДР или Исламская Республика Иран. — NEWS.ru) могла за этим стоять, но это также мог быть кто-то, искавший уязвимости для осуществления атаки с помощью вируса-вымогателя, то есть просто обычная криминальная группировка, — сказал Стрингер.

Он добавил, что атака причинила существенные проблемы, однако их удалось решить. По его словам, хакеры не смогли проникнуть в компьютерную сеть других учреждений британского Минобороны или получить доступ к какой-либо ценной информации.

В академии ежегодно учатся порядка 28 тысяч британских военных, дипломатов и госслужащих. По словам Стрингера, атака сказалась на её деятельности, усложнив осуществление учебного процесса. При этом сайт академии до сих пор не работает.

О кибератаке стало известно в конце марта прошлого года. В Минобороны Британии заявили, что инцидент нарушил работу компьютерной сети учебного заведения, за которую отвечала гражданская компания-подрядчик.

Ранее сообщалось, что проводимые в США разработки вакцин от коронавируса в течение 2021 года неоднократно подвергались кибератакам со стороны ряда стран, в том числе России. Об этом говорится в отчёте американского Минюста, сообщает RT.

В мире,Минюст РФ,Министерство обороны,Sky News,
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