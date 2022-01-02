В Ирландии разгорелся связанный с Россией скандал

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин раскритиковал местную оппозиционную партию «Шинн Фейн» и ее председателя Мэри Лу Макдональд за «недостаточную критику» России и президента Владимира Путина. Его слова приводит издание The Irish Times.

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«Меня поражает, что, выступая в парламенте перед Европейским советом, члены "Шинн Фейн" промолчали по поводу масштабного наращивания российских вооруженных сил на границе с Украиной», — сказал Мартин.

На основе этого премьер-министр обвинил партию в «антиевропейской» позиции.

«Я думаю, что в глубине души они по-прежнему являются партией, выступающей против Европейского Союза», — отметил Мартин.

По его мнению, «Шинн Фейн» никогда не станет критиковать Россию.

«Мое представление о партии на данный момент таково, что она находится в очень разрушительном, решительном оппозиционном режиме, противостоя всему, что движется буквально, политически», — заключил Мартин.