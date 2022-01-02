В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
52 минуты назад

В Ирландии разгорелся скандал из-за «недостаточной критики» Путина

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин раскритиковал местную оппозиционную партию «Шинн Фейн» и ее председателя Мэри Лу Макдональд за «недостаточную критику» России и президента Владимира Путина. Его слова приводит издание The Irish Times.

В Ирландии разгорелся связанный с Россией скандал
Фото: ReutersReuters

«Меня поражает, что, выступая в парламенте перед Европейским советом, члены "Шинн Фейн" промолчали по поводу масштабного наращивания российских вооруженных сил на границе с Украиной», — сказал Мартин.

На основе этого премьер-министр обвинил партию в «антиевропейской» позиции.

«Я думаю, что в глубине души они по-прежнему являются партией, выступающей против Европейского Союза», — отметил Мартин.

По его мнению, «Шинн Фейн» никогда не станет критиковать Россию.

Названы два сценария «вторжения» России на Украину

«Мое представление о партии на данный момент таково, что она находится в очень разрушительном, решительном оппозиционном режиме, противостоя всему, что движется буквально, политически», — заключил Мартин.

США и европейские страны не в первый раз обвиняют Россию в планах по нападению на Украину. При этом в Москве эти заявления неоднократно отвергали.

В мире,Мэри Лу,Владимир Путин,Европейский совет,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители