В Ирландии разгорелся связанный с Россией скандал

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин раскритиковал местную оппозиционную партию «Шинн Фейн» и ее председателя Мэри Лу Макдональд за «недостаточную критику» России и президента Владимира Путина. Его слова приводит издание The Irish Times.
«Меня поражает, что, выступая в парламенте перед Европейским советом, члены "Шинн Фейн" промолчали по поводу масштабного наращивания российских вооруженных сил на границе с Украиной», — сказал Мартин.
На основе этого премьер-министр обвинил партию в «антиевропейской» позиции.
«Я думаю, что в глубине души они по-прежнему являются партией, выступающей против Европейского Союза», — отметил Мартин.
По его мнению, «Шинн Фейн» никогда не станет критиковать Россию.
«Мое представление о партии на данный момент таково, что она находится в очень разрушительном, решительном оппозиционном режиме, противостоя всему, что движется буквально, политически», — заключил Мартин.
США и европейские страны не в первый раз обвиняют Россию в планах по нападению на Украину. При этом в Москве эти заявления неоднократно отвергали.