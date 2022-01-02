Американцы раскритиковали политику Байдена

Президент США Джо Байден в своем Twitter-аккаунте поздравил всех граждан Америки с Новым 2022 годом, пообещав «продолжить делать страну лучше». Но вместо поддержки пользователи социальной сети стали писать в комментариях свои претензии и критиковать политику действующего американского лидера.

Фото: Twitter Twitter

В частности, Байдену напомнили о нереализованном обещании погасить кредиты, предоставленные студентам на обучение.

«У меня огромная студенческая задолженность, что отражается на моей кредитной истории и не дает купить дом. Вы же обещали простить студенческий долг. Когда?» — написал пользователь с ником JesusDeSade.

GShortellJr поддержал эти слова, заявив, что минимум половина выпускников не могут работать по специальности.

Также пользователи Twitter попытались обратить внимание президента на рост цен на продукты в США. По словам Dave Dubusky, они взлетели на 6%, но еще больше увеличилась стоимость энергоносителей — на 35%, и газа — на 58%.

Пользователи соцсети в комментариях не прошли мимо и политики борьбы с коронавирусом.

«Только что заплатил 150 долларов за тесты на COVID-19 для семьи, я хочу вернуть деньги не только за них, но и за мили, которые проехал, чтобы их найти», — заявил JOY.