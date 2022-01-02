В Ирландии возник политический скандал из-за критики в адрес РФ

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин раскритиковал ирландскую оппозиционную партию Шинн Фейн, а также их председателя Мэри Лу Макдональд за то, что они якобы поддерживают Россию и президента Владимира Путина, передает The Irish Times.

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«Меня поражает, что выступая в парламенте перед Европейским советом члены Шинн Фейн промолчали по поводу масштабного наращивания российских вооруженных сил на границе с Украиной», – цитируете его РИА «Новости».

Премьер назвал необычным тот факт, что за последние несколько лет члены Шинн Фейн «никогда не критиковали Россию». По его мнению, партия «в глубине души выступает против Европейского Союза».