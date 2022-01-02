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27 минут назад

В Ирландии возник политический скандал из-за критики в адрес России

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин раскритиковал ирландскую оппозиционную партию Шинн Фейн, а также их председателя Мэри Лу Макдональд за то, что они якобы поддерживают Россию и президента Владимира Путина, передает The Irish Times.

В Ирландии возник политический скандал из-за критики в адрес РФ
Фото: ReutersReuters

«Меня поражает, что выступая в парламенте перед Европейским советом члены Шинн Фейн промолчали по поводу масштабного наращивания российских вооруженных сил на границе с Украиной», – цитируете его РИА «Новости».

Премьер назвал необычным тот факт, что за последние несколько лет члены Шинн Фейн «никогда не критиковали Россию». По его мнению, партия «в глубине души выступает против Европейского Союза».

Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».

В мире,Мэри Лу,Владимир Путин,Европейский совет,ЕС,РИА Новости,
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