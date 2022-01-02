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52 минуты назад

К захваченной ВСУ школе стягивают вооружения

Военные Вооруженных сил Украины оборудуют огневые позиции в здании общеобразовательной школы в населенном пункте Валуйское, которую они заняли ранее. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики со ссылкой на слова официального представителя организации Ивана Филипоненко.

К захваченной ВСУ школе стягивают вооружения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За прошедшие сутки в поселковой школе Валуйского захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения и оборудование в учебных классах огневых позиций», — сказал он.

При этом, по его словам, около здания фиксируют много машин с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями.

Украинские военные заняли школу в Донбассе

«Использование Киевом здания общеобразовательной школы в селе Валуйское для развертывания штаба боевого подразделения и полевого пункта управления огнем украинской артиллерии является грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня и международного гуманитарного права», — отметил Филипоненко.

О том, что ВСУ заняли здание школы в Валуйском, стало известно в субботу, 1 января. В ЛНР сообщили, что военные оборудовали в здании оперативный штаб и под видом проведения патрулирования улиц стали распространять наркотические вещества среди жителей поселка.

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