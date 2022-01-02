К захваченной ВСУ школе стягивают вооружения

Военные Вооруженных сил Украины оборудуют огневые позиции в здании общеобразовательной школы в населенном пункте Валуйское, которую они заняли ранее. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики со ссылкой на слова официального представителя организации Ивана Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в поселковой школе Валуйского захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения и оборудование в учебных классах огневых позиций», — сказал он.

При этом, по его словам, около здания фиксируют много машин с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями.

«Использование Киевом здания общеобразовательной школы в селе Валуйское для развертывания штаба боевого подразделения и полевого пункта управления огнем украинской артиллерии является грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня и международного гуманитарного права», — отметил Филипоненко.