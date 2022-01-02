Сын Елизаветы II может быть лишён титула

Сын королевы Великобритании Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю может быть лишен права использовать титул Его Высочества. Как сообщает в воскресенье газета The Sunday Times, монарх может принять такое решение, если принц Эндрю проиграет в американском суде дело об изнасиловании 17-летней девушки.

Фото: Reuters Reuters

По данным источников издания в окружении британской королевской семьи, при дворе активно обсуждают планы действий на случай, если Вирджиния Джуфре (до замужества - Робертс), которая называет себя жертвой принца, выиграет поданный против него иск. Собеседники The Sunday Times считают, что в этом случае принцу на родине грозит вечная "внутренняя ссылка". Он не сможет покидать страну из-за угрозы экстрадиции в США, будет вынужден жить намного скромнее и, вероятно, съехать из поместья The Royal Lodge близ Виндзорского замка. При неблагоприятном исходе дела принца также попросят перестать использовать официальный титул, отказаться от почетных воинских званий и роли покровителя многочисленных благотворительных организаций.

Видео дня

Очередное слушание по иску Джуфре должно состояться в суде Южного округа в Нью-Йорке 4 января. Защита Его Высочества добивается прекращения дела по формальным основаниям. Представители принца пытаются доказать, что оно не может рассматриваться в США, где Джуфре родилась и выросла, поскольку истица давно переехала в Австралию и постоянно проживает именно там. Они также ссылаются на внесудебное соглашение, заключенное между Джуфре и американским бизнесменом Джеффри Эпштейном в 2009 году, утверждая, что тогда женщина обязалась отказаться от судебного преследования как самого Эпштейна, так и его знакомых, включая принца Эндрю. Сумма, которую тогда получила женщина, и условия отказа от претензий к финансисту, которого она обвиняла в сексуальной эксплуатации, публично не разглашались.

Принц и финансист

Джуфре утверждает, что была одной из жертв Эпштейна, который якобы свел ее с сыном Елизаветы II. Впервые с публичными обвинениями против герцога Йоркского она выступила еще в 2014 году. По словам женщины, принц трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Один из этих эпизодов якобы имел место в Лондоне, куда Эпштейн, друживший с принцем Эндрю, привез ее на личном самолете. Джуфре требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб.

Сам герцог Йоркский неоднократно отрицал утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой. По словам принца, он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они запечатлены вместе в компании любовницы Эпштейна британки Гилейн Максвелл, является подделкой. В ноябре 2019 года сын королевы был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей на фоне заявлений Джуфре о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом Эпштейн и Максвелл.