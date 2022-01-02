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1 час назад

Глава ДНР назвал два пути развития Донбасса

Невыполнение Киевом требований Минских договоренностей позволит Донбассу самостоятельно определять свое будущее вне Украины, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава ДНР назвал два пути развития Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава ДНР прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что население Донбасса само определит свое будущее. «Заявление президента очень четко пересекается с теми устремлениями, которые у нас были и остаются с 2014 года. Почему не получается и что нужно делать является крайне сложным вопросом. В течение восьми лет данный рецепт, который был в какой-то степени сформирован в виде Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, не работает», — рассказал Пушилин.

По мнению политика, у Донбасса есть два пути дальнейшего развития. Первый — самоопределение внутри Украины, второй — вне ее. «Но с учетом того, что Украина тот шанс, который ей предоставлялся с помощью механизма Минских соглашений, не использует, у республик появляется возможность требовать самоопределения уже вне государства Украина. Что также прописано в определенных международных нормативных правовых актах и что способствовало появлению, например, такой страны как Косово», — добавил глава.

24 декабря прошлого года полпред России в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Украина отказывается согласовывать с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) особенности будущего статуса Донбасса. По его словам, власти Киева также оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации и перестрелок, согласованном 22 июля 2020 года.

Ранее Грызлов заявил, что Киев отказался от любой работы по согласованию дорожной карты с Москвой. «Наша рекомендация сторонам обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса была поддержана Донецком и Луганском, но отвергнута Киевом», — сказал полпред.

В мире,Денис Пушилин,Борис Грызлов,Владимир Путин,
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