Глава ДНР назвал два пути развития Донбасса

Невыполнение Киевом требований Минских договоренностей позволит Донбассу самостоятельно определять свое будущее вне Украины, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24».

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Глава ДНР прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что население Донбасса само определит свое будущее. «Заявление президента очень четко пересекается с теми устремлениями, которые у нас были и остаются с 2014 года. Почему не получается и что нужно делать является крайне сложным вопросом. В течение восьми лет данный рецепт, который был в какой-то степени сформирован в виде Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, не работает», — рассказал Пушилин.

По мнению политика, у Донбасса есть два пути дальнейшего развития. Первый — самоопределение внутри Украины, второй — вне ее. «Но с учетом того, что Украина тот шанс, который ей предоставлялся с помощью механизма Минских соглашений, не использует, у республик появляется возможность требовать самоопределения уже вне государства Украина. Что также прописано в определенных международных нормативных правовых актах и что способствовало появлению, например, такой страны как Косово», — добавил глава.

24 декабря прошлого года полпред России в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Украина отказывается согласовывать с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) особенности будущего статуса Донбасса. По его словам, власти Киева также оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации и перестрелок, согласованном 22 июля 2020 года.