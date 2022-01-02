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13 минут назад

Новогодняя речь Путина восхитила читателей Le Figaro

Читатели французского издания Le Figaro отметили, что президент России Владимир Путин небезосновательно заявил в своей новогодней речи о «твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан». Об этом пишет РИА Новости.

Европейцев восхитила новогодняя речь Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

31 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин выступил с самым продолжительным новогодним обращением. Оно длилось 6 минут 22 секунды.

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Французы обратили внимание на то, что президент России в своей речи говорил об отстаивании национальных интересов, и выразили надежду, что США прислушаются к предупреждению об «адекватных военно-технических мерах» в ответ на действия НАТО.

«Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны (…) Во Франции об этом можно только мечтать», «Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства», «Я считаю Путина выдающимся политиком, который вернул статус России, сделав ее ключевым игроком на мировой арене», - написали читатели издания.

При этом некоторые из них выразили уверенность, что комментарии, поддерживающие президента России, будут удалены, так как «не соответствуют мнению редакторов Le Figaro».

Путин поздравил россиян с Новым годом

В начале декабря 2021 года, во время переговоров с главой США Джо Байденом, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток. МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, в которых содержится пункт о неприсоединения Украины к альянсу.

Поздно вечером 30 декабря 2021 года лидеры США и России провели еще одни переговоры. По данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор носил откровенный, содержательный и конкретный характер. В ходе беседы Владимир Путин заявил, что Россия будет вести себя в вопросах безопасности так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,МИД,Le Figaro,РИА Новости,
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