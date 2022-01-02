Европейцев восхитила новогодняя речь Путина

Читатели французского издания Le Figaro отметили, что президент России Владимир Путин небезосновательно заявил в своей новогодней речи о «твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан». Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

31 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин выступил с самым продолжительным новогодним обращением. Оно длилось 6 минут 22 секунды.

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Французы обратили внимание на то, что президент России в своей речи говорил об отстаивании национальных интересов, и выразили надежду, что США прислушаются к предупреждению об «адекватных военно-технических мерах» в ответ на действия НАТО.

«Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны (…) Во Франции об этом можно только мечтать», «Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства», «Я считаю Путина выдающимся политиком, который вернул статус России, сделав ее ключевым игроком на мировой арене», - написали читатели издания.

При этом некоторые из них выразили уверенность, что комментарии, поддерживающие президента России, будут удалены, так как «не соответствуют мнению редакторов Le Figaro».

В начале декабря 2021 года, во время переговоров с главой США Джо Байденом, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток. МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, в которых содержится пункт о неприсоединения Украины к альянсу.