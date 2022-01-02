В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
33 минуты назад

США могут выгнать страны Балтии из НАТО ради сделки с Россией

США могут пожертвовать странами Балтии ради стратегического соглашения с России. Об этом в своей статье, опубликованной в издании The National Interest, пишет американский аналитик Дэвид Пайн.

В публикации, эксперт предупредил об одном из возможных сценариев развития событий после того, как президент России Владимир Путин потребовал вывода иностранных войск с территорий стран-членов НАТО в Восточной Европе, а также предоставления гарантий дальнейшего нерасширения альянса.

Так, Пайн не исключает, что это может заставить США исключить из НАТО Литву, Латвию и Эстонию. Несмотря на то, что в Белом доме требования российской стороны назвали неприемлемыми, есть вероятность, что Вашингтон пойдет подобный шаг, преследуя собственные национальные интересы.

«Остановитесь!»: Путин указал НАТО на опасную черту

Переговоры Путина и Байдена состоялись 30 декабря и прошли в закрытом режиме.

Входе разговора Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире и заявил, что у Вашингтона нет намерений размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Однако американский лидер также отметил, что США рассматривают вариант введения масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Путин в ответ указал, что антироссийские санкции станут серьезной ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений. Он также подчеркнул важность совместной работы с США, результатом которой должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.

Последние новости
В мире,Армия,Видео,Владимир Путин,НАТО,
95
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители