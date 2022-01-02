США могут выгнать страны Балтии из НАТО ради сделки с Россией

США могут пожертвовать странами Балтии ради стратегического соглашения с России. Об этом в своей статье, опубликованной в издании The National Interest, пишет американский аналитик Дэвид Пайн.

В публикации, эксперт предупредил об одном из возможных сценариев развития событий после того, как президент России Владимир Путин потребовал вывода иностранных войск с территорий стран-членов НАТО в Восточной Европе, а также предоставления гарантий дальнейшего нерасширения альянса.

Так, Пайн не исключает, что это может заставить США исключить из НАТО Литву, Латвию и Эстонию. Несмотря на то, что в Белом доме требования российской стороны назвали неприемлемыми, есть вероятность, что Вашингтон пойдет подобный шаг, преследуя собственные национальные интересы.

Переговоры Путина и Байдена состоялись 30 декабря и прошли в закрытом режиме.

Входе разговора Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире и заявил, что у Вашингтона нет намерений размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Однако американский лидер также отметил, что США рассматривают вариант введения масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Путин в ответ указал, что антироссийские санкции станут серьезной ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений. Он также подчеркнул важность совместной работы с США, результатом которой должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.