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36 минут назад

Ответ на ракетный обстрел. Израиль атаковал палестинские объекты в секторе Газа

Израильские военные нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили вооруженные силы страны в Twitter.

Речь идет об атаке на посты безопасности, цех производства ракет и тренировочный лагерь ХАМАС с применением истребителей, вертолетов и танков. Как сообщил портал Al Ain, удары были нанесены по окрестностям города Хан-Юнис в секторе Газа. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

СМИ: Израиль направил танки и самолеты против сектора Газа

Израильские военные утверждают, что такие действия стали ответом на пуск палестинскими боевиками двух ракет в сторону Израиля. По данным ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинцы запустили их в сторону моря, после чего они упали рядом с Тель-Авивом.

Одновременно с этим палестинское агентство WAFA сообщило, что при столкновениях с военными Израиля в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан пострадали 97 палестинцев. Из них пятеро получили ранения резиновыми пулями. Палестинцы вышли на протесты против строительства властями Израиля домов для еврейских поселенцев на конфискованной у арабов земле. При разгоне демонстрации израильские военные применили слезоточивый газ.

Очередное обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло в мае 2021 года после того, как израильская сторона стала выселять арабов из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Спустя несколько дней, после взаимных ракетных ударов, государства договорились о прекращении огня. В августе Международная неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) назвала майские обстрелы Израиля террористами ХАМАС года военным преступлением.

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