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43 минуты назад

В Британии захотели лишить экс-премьера высшего ордена

Более 100 тысяч человек за полдня подписали петицию с призывом лишить бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Ордена Подвязки — высшего рыцарского ордена в стране. Её создал пользователь с ником Angus Scott на специализированном сайте change.org.

В Британии захотели лишить экс-премьера высшего ордена
Фото: Dave Rushen/Global Look PressDave Rushen/Global Look Press

По состоянию на 09:15 по мск петицию подписали уже 111 508 человек. Целью является сбор подписей 150 тысяч человек.

Тони Блэр нанёс непоправимый ущерб конституции Соединённого Королевства и самой структуре общества нации. Он лично несёт ответственность за гибель огромного числа невинных мирных жителей и участие в различных конфликтах, — говорится в сообщении.

Автор петиции отметил, что Блэра стоит привлечь к ответственности за военные преступления. По его словам, уже за это бывший премьер должен быть лишён высшей награды.

В свою очередь пользователи, подписывающие петицию, придерживаются аналогичного мнения. Они считают, что чиновника также нужно судить за «предательство».

«Тони Блэр должен быть привлечён к ответственности, а не посвящен в рыцари. Кто-то вроде него, будучи удостоенным такой чести, показывает, насколько коррумпированной и подлой является система»; «Пока таких людей как Блэр уважают, эта система позорит нас», — высказались юзеры.

Тони Блэр удостоился Ордена Подвязки в 2022 году. Помимо него, в список награждённых в Британии вошли более 1200 человек — учёных, политиков, спортсменов и людей, которые внесли значительный вклад в сбор средств для благотворительных организаций, а также актёр Дэниел Крейг.

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