Новогоднее обращение Зеленского разозлило украинцев

Рекордное по длительности выступление президента Украины Владимира Зеленского разозлило граждан страны. Праздничное обращение украинского лидера длилось 21 минуту и вызвало негативную реакцию пользователей Facebook.

Фото: Johanna Geron/Pool/Reuters Johanna Geron/Pool/Reuters

Так, журналистка Ольга Палий написала, что обращение Зеленского ее «выбесило», так как, по ее мнению, что «ему лично нечем похвалиться и у него нет планов, которыми он может поделиться».

«Поэтому спрятался за спины простых людей и попытался скрыть пустоту болтовней», — написала она.

Экс-министр социальной политики Андрей Рева отметил, что Зеленскому нечего сказать людям, «поэтому шутник скрывался за другими».

«У него были и учителя, которым он обещал четыре тысячи долларов, и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование», — написал он.

Рева напомнил, что по факту 66 тыс. врачей и медработников покинули Украину, еще около 34 тыс. представителей медицинского персонала уволились за 2020-й и первый квартал 2021 года.

Ранее сообщалось, что два украинских телеканала показали новогоднее обращение к гражданам бывшего президента Украины Петра Порошенко вместо поздравления действующего лидера страны Владимира Зеленского. Так, канал «Прямий» в 23.56 начал транслировать речь экс-президента, а после полуночи зрителям показали видеозапись от Зеленского. При этом «5 канал» показал обращение Зеленского задолго до наступления Нового года, а поздравление Порошенко началось в 23.56 и завершилось в 00.00.