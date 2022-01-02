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12 минут назад

Новогоднее обращение Зеленского разозлило украинцев

Рекордное по длительности выступление президента Украины Владимира Зеленского разозлило граждан страны. Праздничное обращение украинского лидера длилось 21 минуту и вызвало негативную реакцию пользователей Facebook.

Новогоднее обращение Зеленского разозлило украинцев
Фото: Johanna Geron/Pool/ReutersJohanna Geron/Pool/Reuters

Так, журналистка Ольга Палий написала, что обращение Зеленского ее «выбесило», так как, по ее мнению, что «ему лично нечем похвалиться и у него нет планов, которыми он может поделиться».

«Поэтому спрятался за спины простых людей и попытался скрыть пустоту болтовней», — написала она.

Экс-министр социальной политики Андрей Рева отметил, что Зеленскому нечего сказать людям, «поэтому шутник скрывался за другими».

«У него были и учителя, которым он обещал четыре тысячи долларов, и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование», — написал он.

Рева напомнил, что по факту 66 тыс. врачей и медработников покинули Украину, еще около 34 тыс. представителей медицинского персонала уволились за 2020-й и первый квартал 2021 года.

«Не тот президент»: Зрители двух украинских ТВ-каналов встретили Новый год не с Зеленским

Ранее сообщалось, что два украинских телеканала показали новогоднее обращение к гражданам бывшего президента Украины Петра Порошенко вместо поздравления действующего лидера страны Владимира Зеленского. Так, канал «Прямий» в 23.56 начал транслировать речь экс-президента, а после полуночи зрителям показали видеозапись от Зеленского. При этом «5 канал» показал обращение Зеленского задолго до наступления Нового года, а поздравление Порошенко началось в 23.56 и завершилось в 00.00.

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