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19 минут назад

«Стыдоба»: в Сети высмеяли внешний вид министра обороны Украины

Фотография, опубликованная офисом президента Украины, стала поводом для шуток среди украинских пользователей. На снимке, размещённом в Facebook, министр обороны страны Алексей Резников имеет несуразный вид.

«Стыдоба»: в Сети высмеяли внешний вид министра обороны Украины
Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.comMinistryofDefence.UA/facebook.com

Резников попал в кадр на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, будучи в костюме, который плохо на нём сидит. Пользователи в комментариях посмеялись над его внешним видом.

Алексей Резников (крайний справа)

А кто этот в с трудом застёгнутом пиджаке справа? Там у него бронелифчик? — задался вопросом один из пользователей.

Украинцы также отметили, что им стало стыдно за своего министра:

«А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм? Потому что мне стыдно», «Особенно великолепен министр обороны. Стыдоба».

Ранее стало известно, что главной целью работы нового министра обороны Украины Алексея Резникова является создание «хотя бы одной базы НАТО» в стране, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда. По оценке Дунды, для достижения такого результата новому министру обороны может понадобиться не менее полугода.

В мире,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Верховная Рада,НАТО,
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