«Стыдоба»: в Сети высмеяли внешний вид министра обороны Украины

Фотография, опубликованная офисом президента Украины, стала поводом для шуток среди украинских пользователей. На снимке, размещённом в Facebook, министр обороны страны Алексей Резников имеет несуразный вид.

Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com MinistryofDefence.UA/facebook.com

Резников попал в кадр на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, будучи в костюме, который плохо на нём сидит. Пользователи в комментариях посмеялись над его внешним видом.

Алексей Резников (крайний справа)

А кто этот в с трудом застёгнутом пиджаке справа? Там у него бронелифчик? — задался вопросом один из пользователей.

Украинцы также отметили, что им стало стыдно за своего министра:

«А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм? Потому что мне стыдно», «Особенно великолепен министр обороны. Стыдоба».