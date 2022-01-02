Елизавета II даровала высочайший титул супруге принца Чарльза

Королева Елизавета II за несколько часов до наступления 2022 года возвела супругу своего сына Чарльза Камиллу Паркер-Боулз в ранг королевской Дамы Благороднейшего ордена Подвязки, передает «Пятый канал».

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Орден Подвязки ведет свою историю с 1348 года. Почетная награда была учреждена королем Эдуардом III. По традиции она вручается действующим британским монархом исключительно за высокие государственные заслуги и достижения.

Столь высокая награда герцогине Корнуольской за ее «службу государю» многие расценили как намек на то, что королевой в будущем может стать именно невестка Елизаветы.

«Это показатель полного доверия королевы к герцогине Корнуольской», — цитирует королевского историка Хьюго Викерса издание Daily Mail.

Как известно, такой чести не была в свое время удостоена принцесса Диана. А вот нынешнюю супругу сына и ее роль в жизни монархии королева, судя по всему, ценит очень высоко.