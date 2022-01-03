Зеленский намекнул на захват Крыма и Донбасса в 2022 году

В 2022 году украинские военные смогут сделать фотографии в Донецке, Луганске и Крыму, чтобы повесить их на стену в своих квартирах, которые им будут выданы Украиной за участие в боевых действиях. Об этом в новогоднем поздравлении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В новом году [ветераны] забудут слова „квартирная очередь“. И фото с побратимами, с которым они защищали собственную землю, повесить в своем жилье смогут все ветераны войны в Донбассе. Верю, что это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», — заявил Владимир Зеленский.

Также украинский лидер добавил, что никто кроме украинского народа не вернет в состав государство ее землю. Затем он пояснил, что Украина предпринимает шаги для возвращения Крыма в ее состав. «Как громко в этом году прозвучало „Крым — это Украина“ голосом не только Украины, а еще 46-и участников „Крымской платформы“. Мы вернули Крым в мировую повестку, чтобы когда-нибудь могли сказать: мы вернули Крым в Украину», — подчеркнул Зеленский.