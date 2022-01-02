Зеленского раскритиковали за новогоднее обращение

Украинский президент Владимир Зеленский подвергся в соцсетях резкой критике за новогоднее обращение к нации, сообщает РИА Новости. В частности, пользователи упрекнули главу государства в том, что он, говоря об успехах спортсменов, учителей и врачей, не упомянул о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну в поиске более комфортных условий жизни.