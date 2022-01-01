В Китае резко увеличилось число заражений COVID-19

«Хотя количество заражений в стране невелико по сравнению со вспышками в других странах мира, их предотвращение имеет важное значение. В феврале 2022 года в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры, а осенью планируется съезд правящей Коммунистической партии, на котором, скорее всего, президента Си Цзиньпина на третий срок изберут секретарем партии», — подчеркнули в Reuters.