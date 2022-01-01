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32 минуты назад

В Китае резко увеличилось число заражений COVID-19

За последнюю неделю 2021 года в Китае зафиксировали самое большое количество новых случаев заражения COVID-19 после подавления первой волны коронавируса еще весной 2020 года. Об этом пишет Reuters.

В Китае резко увеличилось число заражений COVID-19
Фото: ReutersReuters

«Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила в субботу о 175 новых случаях с подтвержденными клиническими симптомами за 31 декабря. Общее число местных симптоматических случаев в материковом Китае за последнюю неделю достигло 1151», — говорится в материале.

Центром эпидемии в стране стал северо-западный промышленный и технологический город Сиань в провинции Шанси с населением 13 миллионов человек. С 23 декабря в населенном пункте ввели жесткие ограничения — большинству жителей запретили выходить из дома. Отмечается, что в Китае также заявили о нескольких случаях завоза «омикрон»-штамма коронавируса, и одном — местной передачи.

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«Хотя количество заражений в стране невелико по сравнению со вспышками в других странах мира, их предотвращение имеет важное значение. В феврале 2022 года в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры, а осенью планируется съезд правящей Коммунистической партии, на котором, скорее всего, президента Си Цзиньпина на третий срок изберут секретарем партии», — подчеркнули в Reuters.

В мире,Цзиньпин Си,Reuters,
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