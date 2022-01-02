Израиль осудил марш националистов Украины

Израиль осудил марш украинских националистов в честь Степана Бандеры, состоявшийся 1 января в Киеве. Израильские дипломаты в Facebook заявили, что мероприятие осквернило память жертв холокоста

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв холокоста на Украине, — отметили в дипмиссии.

Израильские дипломаты потребовали от властей Украины тщательно расследовать антисемитские проявления, которые имели место во время мероприятия. Акция в Киеве прошла без происшествий.