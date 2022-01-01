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1 час назад

Ким Чен Ын провозгласил 2022-й годом "смертельной схватки"

Северокорейцам в 2022 году предстоит победить в «великой смертельной схватке», заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом он сказал, выступая на пленуме партии с речью по итогам года, передает телеканал «360».

Ким Чен Ын провозгласил 2022-й годом "смертельной схватки"
Фото: ReutersReuters

Ким Чен Ын в своей речи не стал вдаваться в детали взаимоотношений КНДР с США и Южной Кореей. Генсек на этот раз акцентировал внимание на внутренних проблемах и заявил, что народу Севера в 2022 году предстоит стать победителем в «смертельной схватке». При этом прошедший год Ким Чен Ын назвал годом «великой победы».

В наступившем же году Северную Корею ждет борьба не на жизнь, а на смерть, которую республика должна выиграть без каких-либо промедлений, ведь на карте — будущее социализма. Одержать победу нужно ради великого народа и потомков. Ким Чен Ын выразил уверенность, что победа будет за ними.

Северокорейский вождь не выпускал новогодних посланий с 2020 года. Ким Чен Ын вместо этого начал обращаться к соотечественникам по итогам важных партийных заседаний в конце года.

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