В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
14 минут назад

ЛНР сообщила о занятии украинскими военными школы в Донбассе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли здание общеобразовательной школы в населенном пункте Валуйское и оборудовали в нем оперативный штаб. Об этом сообщила Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Telegram.

Украинские военные заняли школу в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что ВСУ заняли здание школы 27 декабря. «Под видом проведения патрулирования улиц и организации рейдовых мероприятий по противодействию диверсионных групп в период проведения новогодних и праздничных дней осуществляют распространение наркотических веществ, среди молодежи и жителей поселка, организовывая "закладки"», — добавили в ЛНР.

Там пояснили, что такие патрули укомплектованы бывшими сотрудниками МВД Луганской области, которые ходят по улицам с нарукавными шевронами украинской радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская).

В конце декабря власти самопровозглашенной республики обвинили Украину в похищении военнослужащего. Утверждалось, что против военного применяется физическое и моральное воздействие, с помощью запрещенных медикаментов его принуждают дать ложные показания.

В мире,Правый сектор,МВД,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители