Названы два сценария «вторжения» России на Украину

Невзирая на неоднократные заявления руководства России о том, что страна не готовит никаких военных вторжений, американские аналитики обсуждают два возможных, по их мнению, сценария нападения России на Украину. Об этом пишет издание The Financial Times.

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Дара Массикот, американский эксперт и исследователь американской НКО RAND, заявляет, что Россия может нанести по Украине точечные авиаудары. Скорее всего, считает Массикот, будут использованы крылатые и баллистические ракеты, а также тяжелая артиллерия и огнеметы. Последствия будут для Киева «разрушительными».

Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли не исключает полномасштабное вторжение России. Его масштаб будет зависеть от того, как скоро Украина признает свое поражение.

Читатели Daily Mail отреагировали на обещание президента России Владимира Путина принять «военно-технические меры», если Запад продолжит агрессию на Украину. Некоторые осудили слова главы РФ, другие же забеспокоились об усугублении энергетического кризиса и выступили в защиту Кремля. Перевод материала и комментариев читателей приводит «ИноСМИ».