«Не тот президент»: Зрители двух украинских ТВ-каналов встретили Новый год не с Зеленским

Украинские телеканалы «Прямий» и «5 канал» транслируют поздравление бывшего президента Украины третий год подряд. И в эту новогоднюю ночь зрители встретили полночь с Петром Порошенко и его супругой Мариной вместо Владимира Зеленского на экране. Об этом рассказывает портал «Гордон».

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Канал «Прямий» начал транслировать выступление бывшего президента в 23-56. И уже после нуля часов дело дошло до речи президента нынешнего.

«5 канал» показал Зеленского задолго до наступления Нового года, а Порошенко – также с 23-56 до нуля часов.

Петр Порошенко записал видео вместе с супругой. В ролике Порошенко рассказывал о своих поездках в Донбасс и украинско-российском конфликте, а жена — о противодействии коронавирусной инфекции.

«Пусть Новый год будет годом побед для страны и каждого из вас. Я твердо уверен: главные наши с вами победы еще впереди», — заявил Порошенко.

Оба телеканала ранее принадлежали Порошенко. В 2021 году, после того. Как был подписан «закон об олигархах», он продал их холдингу «Свободные медиа». По информации СМИ, в числе владельцев холдинга есть компании Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать партию «Слуга народа» в преддверии парламентских выборов 2023 года. По словам близких к окружению президента источников, обсуждается вариант по переименованию «Слуги народа» в «Партию Зеленского» или другое название с использованием фамилии главы государства.