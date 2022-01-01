В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
25 минут назад

«Не тот президент»: Зрители двух украинских ТВ-каналов встретили Новый год не с Зеленским

Украинские телеканалы «Прямий» и «5 канал» транслируют поздравление бывшего президента Украины третий год подряд. И в эту новогоднюю ночь зрители встретили полночь с Петром Порошенко и его супругой Мариной вместо Владимира Зеленского на экране. Об этом рассказывает портал «Гордон».

«Не тот президент»: Зрители двух украинских ТВ-каналов встретили Новый год не с Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Канал «Прямий» начал транслировать выступление бывшего президента в 23-56. И уже после нуля часов дело дошло до речи президента нынешнего.

«А не с оружием без стука»: Зеленский поздравил украинцев

«5 канал» показал Зеленского задолго до наступления Нового года, а Порошенко – также с 23-56 до нуля часов.

Петр Порошенко записал видео вместе с супругой. В ролике Порошенко рассказывал о своих поездках в Донбасс и украинско-российском конфликте, а жена — о противодействии коронавирусной инфекции.

«Пусть Новый год будет годом побед для страны и каждого из вас. Я твердо уверен: главные наши с вами победы еще впереди», — заявил Порошенко.

Оба телеканала ранее принадлежали Порошенко. В 2021 году, после того. Как был подписан «закон об олигархах», он продал их холдингу «Свободные медиа». По информации СМИ, в числе владельцев холдинга есть компании Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать партию «Слуга народа» в преддверии парламентских выборов 2023 года. По словам близких к окружению президента источников, обсуждается вариант по переименованию «Слуги народа» в «Партию Зеленского» или другое название с использованием фамилии главы государства.

Этот план, по словам источников, появился после анализа социологических исследований, которые подтвердили, что рейтинг Зеленского выше, чем у его партии.

В мире,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,ТРК "Петербург-Пятый канал",
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители