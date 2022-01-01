Назван день окончания пандемии коронавируса

«Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны «омикрона», уже завершится ее спад. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500 – 4000 случаев. Тогда у нас будет уже конец «омикрона», и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», — сказал Сарияннис.